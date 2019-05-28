حيدر العبادي .. هذا هو الحشد الذي حاربت وضيّقت الخناق عليه

2019/05/28 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… ليست هي المرّة الأولى التي يوّجه بها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الاتهام لقادة الحشد الشعبي بالفساد والإثراء , فقد تكررّ هذا الاتهام على لسانه من قبل أكثر من مرّة , وعلى ما يبدو أنّ العبادي بهذه الاتهامات يريد أن يقدّم تبريرا للشعب العراقي بأنّه لم يحارب الحشد الشعبي بخفض موازنته […]

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