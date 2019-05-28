2019/05/28 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكد متحدث الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده التزمت بضبط النفس أمام ممارسات بعض دول الجوار، ولم تتعد على أي دولة منذ انتصار ثورتها، لكنها لن تتوانى عن الرد إذا تعرضت للتهديد.وقال المتحدث شريف رمضان في تصريح نقلته “روسيا اليوم” ان “يران التزمت بضبط النفس مقابل تصرفات بعض دول الجوار ولم تتعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري: إيران التزمت بضبط النفس مقابل ممارسات بعض دول الجوار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: إيران التزمت بضبط النفس مقابل ممارسات بعض دول الجوار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: إيران التزمت بضبط النفس مقابل ممارسات بعض دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).