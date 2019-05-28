2019/05/28 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل البري تستعيد شاحنة مسروقة منذ ( 14 ) عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/28 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل البري تستعيد شاحنة مسروقة منذ ( 14 ) عاما) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل البري تستعيد شاحنة مسروقة منذ ( 14 ) عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).