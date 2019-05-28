2019/05/28 | 16:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجمع خانك التابع لقضاء سيميل ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق #ايزيدي٢٤_Ezidi24
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايزيدي انفو _ مجمع خانك) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايزيدي انفو _ مجمع خانك) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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