ايزيدي انفو _ مجمع خانك

2019/05/28 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجمع خانك التابع لقضاء سيميل ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق #ايزيدي٢٤_Ezidi24

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