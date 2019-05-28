2019/05/28 | 16:19

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عبد المهدي: تقدمنا في انتاج الطاقة الكهربائية ولكن نواجه مشكلة

بغداد -

كلمة

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء، إن

هناك تقدم في انتاج الطاقة الكهربائية لكن شبكة التوزيع بحاجة لعمل

كبير.

وذكر عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أن، "هناك تقدما في

انتاج الطاقة الكهربائية لكن شبكة توزيع الكهرباء بحاجة لعمل كبير".

وقال أيضاً إنه، "تم وضع حلول لحسم ملف المفسوخة عقودهم وسنفتح

نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات".

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