الفتح: واشنطن تكلف الحلبوسي بمهام جديدة تعد انتكاسة كبيرة لمجلس النواب

2019/05/28 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الثلاثاء، عن تكليف الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهام جديدة دون التوسط بينها وبين طهران لدفع خطر الحرب.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “واشنطن كلفت الحلبوسي بمنع مجلس النواب تمرير مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد”، لافتا إلى إن […]

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