2019/05/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كركوك يوم الثلاثاء عن احباط عملية "غزوة رمضان" لتنظيم داعش واعتقال العقل المدبر لها مع اثنين من معاونيه.

وقالت المديرية في بيان اليوم انها "احبطت عملية ارهابية تسمى (غزوه رمضان) والقاء القبض على الراس المدبر واثنين من معاونيه ودونت افاداتهم بالاعتراف وصدقت قضائيا واحيلوا الى مديريه استخبارات كركوك".

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