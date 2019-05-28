ظريف: الإرهاب الاقتصادي للسعودية والإمارات وإسرائيل يؤجج التوتر بالمنطقة

2019/05/28 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إجراءات الرئيس الأمريكي لا تصريحاته هي التي ستثبت سعيه لتأجيج التوتر في المنطقة من عدمه، مؤكدا أن بلاده لا تسعى للحصول على النووي.

وأضاف ظريف في تغريدة أن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا والسعودية والإمارات وإسرائيل يؤجج التوتر في المنطقة ويضر بالشعب الإيراني، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك الأسلحة النووية وفقا لفتوى آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.وأوضح أن السيد الخامنئي قال منذ فترة طويلة إن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية بإصدار فتوى تحرمها عام 2003. انتهى.ص.هـ.ح.

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