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عباس: "صفقة القرن" ستذهب إلى الجحيم والقضية الفلسطينية سياسية قبل أن تكون اقتصادية

العالم الاسلامي فلسطين

عباس: "صفقة القرن" ستذهب إلى الجحيم والقضية الفلسطينية سياسية قبل أن تكون اقتصادية

الثلاثاء 28 مايو 2019 - 16:08

الرئيس الفلسطيني/ محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالمسائل السياسية قبل الاقتصادية في إشارة إلى مؤتمر البحرين.

وأضاف عباس أن الشعب الفلسطيني لن يقبل ببيع قضيته بأوهام المليارات التي لا يعلق عليها آمالا ولا يقبل بها لأن قضيته سياسية بامتياز، مبينا إن هناك خطوات متتابعة نحو الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، واصفا صفقة القرن بأنها صفقة العار وستذهب الى الجحيم وكذلك مشروعها الاقتصادي الذين يعمل الأمريكيون والإسرائيليون على عقده الشهر المقبل.

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