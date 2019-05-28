لماذا تراجع ترامب عن لهجته التصعيديّة فجأةً تجاه ايران ؟ ولماذا صام بولتون عن الكلام؟

2019/05/28 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان… الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ مسيرة التراجع في الأزمة الإيرانيّة، وبات يميل إلى التّهدئة كخِيارٍ بديلٍ عن التّصعيد ولُغة التّهديد التي تبنّاها طِوال الأسابيع الأخيرة، وتمثّلت في إرسال حامِلة طائرات وسُفن حربيّة وقاذفات من طراز B52 العملاقة، وأخيرًا 1500 جندي إضافي إلى المنطقة لم يُعرَف حتى الآن أين ستتواجد، وفي […]

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