2019/05/28 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن محافظ بابل كرار العبادي، الثلاثاء، الاتفاق مع مديرية الهندسة في هيئة الحشد الشعبي على كري وتنظيف 1000 كم من الانهر والمبازل داخل المحافظة.وقال العبادي في تصريح صحي، إن “الحشد يمارس اليوم دورا مهما جديدا في البناء والخدمات، وان هذه المؤسسة العسكرية تعزز مكانتها في ضمير الشعب العراقي وقلوب الشعب العراقي”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تتفق مع الحشد الشعبي لكري 1000 كم من الانهار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تتفق مع الحشد الشعبي لكري 1000 كم من الانهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).