المفتش العام لوزارة الصحة: مخالفات مالية كبيرة بعقود اللقاحات

2019/05/28 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة، في عقود اللقاحات خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح المكتب في بيان، انه رصد خلال مهامه التحقيقية وجود خلل واضح تسبب بهدر كبير في المال العام، عبر صرف فارق سعري يتجاوز مئة وسبعة وأربعين مليون دولار، في عقود اللقاحات للسنوات الواقعة بين عامي الفين وخمسة عشر والفين وثمانية عشر، إضافة الى التحول من اعتماد استخدام اللقاح الخماسي، الذي أكدت منظمة الصحة العالمية على استخدامه، وتستخدمه معظم دول العالم، وإبداله باللقاح السداسي.

وأضاف البيان، ان اللجنة التحقيقية، توصلت الى ارتكاب مخالفات، تضمنت الغش وإخفاء معلومات وحقائق، أدت الى اتخاذ قرار بالتحول الى اللقاح السداسي، بدلاً من اللقاح الخماسي، نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين، لافتا الى ان سعر اللقاح الخماسي أقل من خمسة دولارات، بينما يصل سعر اللقاح السداسي الى عشرين دولارا للقاح الواحد.

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