قيادي في الحشد: اميركا تحاول خلق فتنة طائفية جديدة

2019/05/28 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة

حذرت سرايا الخرساني المنضوية في الحشد الشعبي ، من محاوت اميركية لتسليح العشائر الغربية بالسلام لخلق فتنة طائفية جديدة بين ابناء الشعب العراقي.

وقال الياسري في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء، ان “ما يجري من تخبطات للسفارة الامريكية بشأن تسليح العشائر هي محاولات لخلط الاوراق والاستحواذ على المشهد العراقي وخلق عداءات بين الشعب”، مبينا ان “اميركا تحاول صنع وايجاد جماعات تحمل السلاح خارج الدولة لذا تعمد على دعم بعض العشائر”.

واوضح ان “امريكا تحاول تحقيق اهداف مشروعها، عبر فئات من السياسيين ، وتارة اخرى عبر بعض العشائر من اجل كسب ولائهم، مؤكدا، ان “البلاد فيها رجال يرفضون ان يكونوا اتباعا اذلاء لامريكا او غيرها، وعلى واشنطن ان تفهم ذلك جيدا”.

وكانت تقارير صحفية اشارت الى اجتماع مسؤوليين اميركيين مع قيادات عشائرية في الانبار لبحث تسليحها لتأمين صحراء المحافظة من تسللات داعش،فيما كشف الحشد الشعبي، في وقت سابق عن وجود مخطط لإثارة المشاكل معه في المدن السنية المحررة من عصابات داعش للضغط باتجاه صدور قرار حكومي باخراجه منها”.

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