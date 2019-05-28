لجنة الانضباط تصدر جملة من القرارات

2019/05/28 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن جملة من القرارات المهمة بشأن الاحداث التي رافقت مباريات الجولات الماضية.وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني لـ/ المعلومة /، إن “لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اصدرت اربعة قرارات مهمة تخص احداث الجولات الماضية في الدوري الممتاز”.واوضح أن “اللجنة قررت […]

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