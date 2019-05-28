رئيس مجلس الوزراء: بعض حوادث الحرائق عرضية او نتيجة خلافات شخصية

2019/05/28 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

رأى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،اليوم الثلاثاء، ان معظم حوادث الحرائق عرضية، مشيرا الى ان بعضها وقعت نتيجة خلافات شخصية.

وقال عبد

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