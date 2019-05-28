الخارجية البريطانية: الخروج من الاتحاد بدون اتفاق “انتحار سياسي”

2019/05/28 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن السعي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عن طريق انتخابات عامة سيكون انتحاراً سياسياً.

وأضاف هنت في

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