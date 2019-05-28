2019/05/28 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ارهابي في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/28 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).