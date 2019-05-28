القوات التركية تبدأ عملية عسكرية شمال العراق

2019/05/28 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن بدء عملية "المخلب" تستهدف مواقع حزب "بي كا كا" في شمال العراق، وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.وذكرت الوزارة في بيان، أن "العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران ثم بدأت فرق القوات الخاصة الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) في تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم".

وأضافت أن العملية استهدفت منطقة هكورك الواقعة عبر الحدود من أقصى جنوب شرق تركيا وأيضا على الحدود مع إيران.



ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل.

وأوضحت الوزارة، أن الحملة العسكرية، بدأت عصر يوم الإثنين، بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع "بي كا كا" في المنطقة.

وقال البيان، ان "العملية مستمرة كما خُطط لها بدعم من طائراتنا الهليكوبتر الهجومية".



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