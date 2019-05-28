الداخلية تعلن إصدار 26 ألف جواز سفر خلال أسبوع

2019/05/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إصدار أكثر من 26 الف جواز سفر خلال الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدرت 26730 جواز سفر و 46215 معاملة قيد الانجاز”، مشيرا الى ان “عدد المسجلين على البطاقة الوطنية بلغ 78461”.





وأضاف، انه “تم اصدار 21322 بطاقة سكن في عموم العراق، في حين اصدرت 3285 شهادة الجنسية العراقية في بغداد خلال الأسبوع الماضي”.





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