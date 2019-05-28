مجلس الوزراء يقرر بدء عطلة العيد من الثلاثاء المقبل

2019/05/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقي، بدء عطلة عيد الفطر المبارك اعتباراً من الثلاثاء المقبل.





وقال رئيس المجلس عادل عبد المهدي، ان “مجلس الوزراء قرر في جلسته، اليوم، ان عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ من الثلاثاء المقبل”.

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