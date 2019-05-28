2019/05/28 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت الخلية في بيان تلقته ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال إرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، اعتقال إرهابي في محافظة كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقته ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال إرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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