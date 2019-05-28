2019/05/28 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، اعتقال إرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتقال إرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتقال إرهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).