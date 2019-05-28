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اعتقال إرهابي في كركوك


اعتقال إرهابي في كركوك
2019/05/28 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، اعتقال إرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته ...

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