2019/05/28 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على إرهابي في تنظم داعش بمنطقة التون كوبري في محافظة كركوك.وقال بيان للخلية تلقته “خطوة برس”، ان “قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على ارهابي في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك”.وأشارت الى ان “الإرهابي ينتمي الى مايسمى المفارز الأمنية لعصابات داعش”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة امنية تطيح بارهابي في كركوك وكالة خطوة برس.

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