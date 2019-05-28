2019/05/28 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم تحديد عطلة عيد الفطر وتبدأ يوم الثلاثاء المقبل.وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي: عطلة العيد تبدأ الثلاثاء المقبل وكالة خطوة برس.

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