الاتحاد يضع شروطا لإنهاء مقاطعته والمشاركة في حكومة كردستان

2019/05/28 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وضع الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عدة شروط أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى لإنهاء مقاطعته جلسات برلمان الإقليم والمشاركة في حكومة كردستان الجديدة.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد سيواصل مقاطعته أذا لم يتم تنفيذ النقاط المتفق عليها مع الحزب الديمقراطي”، لافتا إلى إن “ابرز شروط […]

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