اعتقال ارهابي ينتمي لما تسمى المفارز الأمنية لداعش في التون كوبري

2019/05/28 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بإعتقال إرهابي ينتمى لما تسمى المفارز الأمنية لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك.

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