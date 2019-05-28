بإنزال جوي.. عمليات الانبار تسيطر على معسكر لداعش وتعتقل مشتبها به

2019/05/28 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة عمليات الانبار، الثلاثاء، بالسيطرة على معسكر لتنظيم داعش الإرهابي خلال إنزال جوي، فيما أكدت اعتقال مشتبه خلال العملية.

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