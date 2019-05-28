القوات الاميركية تسرح فوجاً في الحشد العشائري من قاعدة عين الأسد

2019/05/28 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية، الثلاثاء، بقيام القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، بتسريح فوج في الحشد العشائري.

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