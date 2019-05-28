حقوق الأنسان تحقق بجريمة شنعاء في كربلاء

2019/05/28 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، التحقيق في جريمة قتل طفل في محافظة كربلاء.وقال عضو المفوضية زيدان خلف العطواني في بيان “أدان فيه من استمرار للإنتهاكات المتكررة بحق الطفولة، ومنها ماتعرض له الطفل {فراس على نشوان} من أبناء محافظة كربلاء المقدسة على يد والده وزوجة أبيه والذي ادى به الى الوفاة”.

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