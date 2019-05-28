2019/05/28 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tcd1-ZNO7GI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صالح المطلك 70% من الاحزاب السنية هي فاسدة شاهد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صالح المطلك 70% من الاحزاب السنية هي فاسدة شاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).