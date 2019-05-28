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شاهد بالفيديو.. تظاهرة تطالب باقالة مجلس الهارثة .. ومجلس محافظة البصرة يرد على المتظاهرين #المربد


شاهد بالفيديو.. تظاهرة تطالب باقالة مجلس الهارثة .. ومجلس محافظة البصرة يرد على المتظاهرين #المربد
2019/05/28 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ZcS6BcnejlE

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