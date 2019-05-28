الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية شمال العراق

2019/05/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كلمة

قالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إن الجيش بدأ عملية

تستهدف المسلحين الأكراد في منطقة جبلية بشمال العراق وتنفذها قوات

خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وذكرت الوزارة في بيان أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران

عصر يوم الاثنين ثم بدأت فرق القوات الخاصة الساعة الثامنة مساء

(1700 بتوقيت جرينتش) في ”تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم“.

وأضافت أن العملية استهدفت منطقة هكورك الواقعة عبر الحدود من أقصى

جنوب شرق تركيا وأيضا على الحدود مع إيران.



ويتمركز حزب العمال

الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل جنوبي هكورك.

وعرض مقطع مصور نشرته الوزارة طائرات هليكوبتر وهي تُنزل قوات خاصة

في منطقة جبلية.



كما نشرت الوزارة صورا لإطلاق قذائف مدفعية ولجنود

مسلحين بالبنادق وهم يتفقدون جوانب التلال.

وقال البيان ”العملية مستمرة كما خُطط لها بدعم من طائراتنا

الهليكوبتر الهجومية“.

وينفذ الجيش من آن لآخر ضربات جوية لأهداف تابعة لحزب العمال

الكردستاني في شمال العراق لكن العمليات البرية أقل شيوعا.

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