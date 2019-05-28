2019/05/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء عن قرب

افتتاح نافذة الكترونية، خاصة بمفسوخي العقود.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي ان "الحكومة قررت معالجة مشكلة

المطالبين بالعودة من المفسوخين عقودهم، عبر افتتاح نافذة

الكترونية، تمكنهم من تقديم الطلبات عبرها، ليتم دراستها من قبل

الجهات المعنية".

ويقوم المفسوخة عقوده من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بتظاهرات

واعتصامات دورية، للمطالبة بإعادتهم الى الخدمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تقرر إعادة المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تقرر إعادة المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).