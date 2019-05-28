الزراعة: حرائق مزارع الحنطة لازالت مستمرة وتعويضهم من صلاحيات مجلس الوزراء

2019/05/28 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، استمرار حرائق مزارع الحنطة حتى اليوم، مبينا ان تعويض المزارعين من صلاحيات مجلس الوزراء.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـ/المعلومة/ إن “مسلسل حرائق المزارع في عموم العراق مستمر لغاية اليوم”.وأضاف ان “بعض الحرائق عمل تخريبي هدفه تدمير الاقتصاد الوطني في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وأخرى بتماس […]

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