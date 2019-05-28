2019/05/28 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مساعد رئيس أركان الجيش الوطني سراج المجبري تأكيده على أن قوات حفتر أحرزت تقدما في منطقة صلاح الدين التي تبعد بضعة كيلومترات عن وسط طرابلس.وذكر سكان محليون، أن مواجهات عنيفة تدور على طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطار طرابلس الدولي.جانبها أكدت عملية "غضب البركان" التابعة لقوات حكومة الوفاق أن منطقة صلاح الدين تتعرض لقصف من قبل طيران الجيش الوطني. انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات حفتر تقترب من أحياء وسط طرابلس على حساب قوات الوفاق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات حفتر تقترب من أحياء وسط طرابلس على حساب قوات الوفاق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).