عاجل.. كلكامش تنشر نتائج السادس الابتدائي لممثلية التربية في دهوك

2019/05/28 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية عن نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 لممثلية دهوك.النتائج هنــــــــــا

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