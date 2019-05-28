بالوثيقة.. التربية تعلن عن مناقصة لطبع وتجهيز الكتب المدرسية للعام الجديد

2019/05/28 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على مناقصة لطبع وتجهيز الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد بمبلغ يتجاوز 96 تريليون دينار .

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