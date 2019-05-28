العثور على أجهزة الكترونية تابعة لداعش الإرهابي في الأنبار

2019/05/28 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الثلاثاء ، العثور على أسلحة ومتفجرات واجهزة الكترونية تابعة لتنظيم داعش في المحافظة.

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