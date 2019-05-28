بالوثيقة.. محافظ البصرة يوجه بإستبعاد جميع الشركات المتلكئة

2019/05/28 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، بإستبعاد جميع الشركات التي تلكئت في تنفيذ مشاريعها السابقة من تنفيذ مشاريع جديدة في المحافظة.

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