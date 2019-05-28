2019/05/28 | 17:04

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خاص للتغيير: رئيس الوزراء يتوجه غدا برفقة عدد من الوزراء الى قطر في زيارة تستغرق عدة ساعات

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