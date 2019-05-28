مدينة الصدر تستغيث والاهالي يهددون بمقاضاة مدير مستشفى “الجوادر” احتجاجا على حرائق مخلفاته

2019/05/28 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالب أهالي القطاعات المجاورة لمستشفى الامام علي (ع) “الجوادر” سابقا في مدينة الصدر، الثلاثاء، وزارة الصحة والجهات المعنية بإيجاد حل لعمليات حرق مخلفات المستشفى، قرب مساكنهم، فيما هددوا برفع دعوى قضائية ضد مدير المستشفى والقيام بتظاهرات.وقال المواطن جواد ابو رغيف لـ/ المعلومة/ إن “أهالي القطاعات المجاورة في مدينة الصدر( 43، 35، 44، […]

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