اتحاد الكرة يصدر جملة من القرارات

2019/05/28 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن جملة من القرارات المهمة بشأن الاحداث التي رافقت مباريات الجولات الماضية.

وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة حسين

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