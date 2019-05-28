2019/05/28 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد افتتاح الجزء الثاني من معبر عرعرالحدودي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد افتتاح الجزء الثاني من معبر عرعرالحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).