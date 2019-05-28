القوات الخاصة التركية تطلق عملية عسكرية شمالي العراق

2019/05/28 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع التركية، عن اطلاق عملية تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، تنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

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