محمود عثمان : ولادة حكومة اقليم كردستان ستكون عسيرة

2019/05/28 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي الكردي محمود عثمان استمرار الخلافات بين الاحزاب الكردية على المناصب في حكومة الاقليم الجديدة .

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