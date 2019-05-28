أمانة بغداد تفتح 8 شوارع في الأعظمية مغلقة منذ 13 عاماً

2019/05/28 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، فتح ثمانية شوارع في لعاصمة كانت مغلقة منذ 13 عاماً، مبينة ان فتح هذه الشوارع سيسهل حركة السير والمرور.وقالت الامانة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة ( 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، […]

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