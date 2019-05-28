2019/05/28 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد يوم الثلاثاء عدم حضور كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لجلسة البرلمان، ومقاطعة التصويت لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني خرقا للاتفاقات والتعهدات المبرمة بين الحزبين.

وقال المتحدث في بيان اليوم، انه "للاسف الاخوة في الاتحاد الوطني لم يراعوا الاوضاع الحساسة في الاقليم، ولم يصغوا لإرادة شعبه وانتظاره، وتركوا الاتفاقات وراء ظهورهم ولم يحضروا جلسة البرلمان لانتخاب رئيس اقليم كوردستان وهذا مشابه لما فعلوه بعدم مشاركتهم في اجتماع 18/2/2019 في برلمان كوردستان".

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي يرد رسميا: الاتحاد الوطني خرق الاتفاقات والتعهدات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي يرد رسميا: الاتحاد الوطني خرق الاتفاقات والتعهدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).