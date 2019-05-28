نائب: لجنة الأمن والدفاع ليست على علم بالعملية التركية شمالي العراق

2019/05/28 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي مؤنس، عِلم اللجنة المسبق بالعملية العسكرية، التي تشنها القوات التركية، شمالي العراق.

وأوضح مؤنس، ان لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، تنتظر التقارير من الجهات الأمنية العراقية بشأن العملية التركية، لتحديد الموقف منها، وستتابع الأحداث خلال الساعات المقبلة، مشيرا الى إمكانية عقد اجتماع عاجل لأعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حول العملية العسكرية التركية، التي انطلقت في منطقة هاكورك شمالي العراق، مستهدفة مواقع حزب العمال الكردستاني المعارض لسياسات انقرة.

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