2019/05/28 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… حذر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان انور، الثلاثاء، من حرب أهلية بين الحزبين الكرديين في حال بقاء بارزاني بمنصب رئيس الاقليم.وقال أنور لـ /المعلومة/ إن “تنصيب نيجرفان بارزاني مخالف للاتفاقات الحكومية والعرف السياسي، لكون الاتفاق والقانون لا ينطبق على شخصية بارزاني”.وأضاف، “نحذر من حرب أهلية وإعادة الأوضاع الى المربع الاول في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني يحذر من “حرب أهلية” بسبب تعيين بارزاني للرئاسة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني يحذر من “حرب أهلية” بسبب تعيين بارزاني للرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).