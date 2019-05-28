خاص| نائب عن سائرون: اميركا لازالت تتعامل مع العراق بصيغة الاحتلال

2019/05/28 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

بين النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي ، اليوم الثلاثاء ، اسباب الضغط الاميركي على العراق ، منوها ان التدخلات الاميركية في الشان العراقي سببت الاحراج للطبقة السياسية امام الشعب فضلا عن دول الجوار .

وذكر العكيلي في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، ان “الضغط الاميركي نتج عن امور عدة اهمها الاتفاقية العراقية الاميركية والتي من المفترض ان يكون لها حل اما بالالغاء او التعديل”، مبينا ان “هذه التدخلات سببت لنا الكثير من الاحراجات امام شعبنا العراقي فضلا عن دول الجوار”.

واضاف “اختيار النص بان يكون لاميركا اليد في التدخل بكل شئ هذا امر غير صحيح” ، موضحا “بالنسبة لنا بلد مستقل ولنا كياننا الخاص وما نسمح لاي دولة بالتدخل” ، منوها “اجهل السلطة التي تفرضها اميركا علينا كدولة لانها لازالت تتعامل بصيغة الاحتلال”.

واوضح ان “هذا امر مرفوض ونامل ان تكون حكومتنا شجاعة وتتجاوز هذه المحنة كما ان الاميركان يسيطرون على الكثير من المنافذ والاجهزة التي تدير البلد”.

ولفت الى ان “طوال الفترة الماضية لم نحاول بايجاد البديل عن هذا الوضع والجميع كان ساكت” ، مبينا ان “الاميركان يستعملون الاسس الاقتصادية التي نعتمد بها مع ايران الدولة المجاورة والصديقة حيث استخدمتها واشنطن اوراق ضغط على بغداد ” .

واشار الى ان “العملية التي تتحرك بها واشنطن تجاه طهران هي عملية اقتصادية تتمثل بتقليل التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق”.

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