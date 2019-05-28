الحلبوسي يصدر بيانا بشأن انتخاب بارزاني رئيسا لإقليم كردستان

2019/05/28 | 17:43

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء(٢٨ أيار ٢٠١٩)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول اعماله .

وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي وتلقته (ب

بغداد اليوم - ديالى

لاتزال مساحات شاسعة من حقول الحنطة دون حصاد حتى اللحظة في اغلب مناطق ديالى وخاصة العظيم التي تشكل سلة الخبز بسبب غزارة الانتاج.

وقال مدير ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن، &q

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، قرب زيارته الى واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة.

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الاسبوعي، إن "زيارتنا الى واشنطن وطهران ستكون خلال الايام المقبلة، وذلك من أجل بحث أوضاع المنط

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